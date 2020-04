Corona-Zeit: Immer mehr Cyber-Attacken auf WHO-Systeme registriert

In der Corona-Pandemie ist die Zahl der Cyber-Attacken auf Computersysteme der Weltgesundheitsorganisation (WHO) um das Fünffache gestiegen. Das geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung der Organisation hervor.

Geleakt wurden diese Woche beispielsweise etwa 450 Emails und Passwörter der WHO. Die Datenbanken seien dabei nicht beschädigt worden, betroffen sein soll jedoch das Extranet-System der Organisation, das von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern sowie Partnern genutzt werde.

Unter anderem verschicken demnach Betrüger immer öfter Emails im Namen der WHO mit Aufrufen, Geld für den Kampf gegen das Coronavirus zu spenden.

Corona-Pandemie

Die Zahl der Cyber-Attacken auf die Informationssicherheit der Organisation vergrößerte sichim Vergleich zum selben Zeitabschnitt im vergangenen Jahr.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Laut aktuellen WHO-Angaben gibt es weltweit mehr als 2,5 Millionen Corona-Infizierte in 213 Ländern und mehr als 175.000 Todesopfer.

ak/sb