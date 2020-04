Letzter schwerkranker Covid-19-Patient in Wuhan geheilt

In der chinesischen Stadt Wuhan, die das Epizentrum der neuartigen Lungenkrankheit war, ist der letzte schwerkranke Covid-19-Patient genesen. Dies meldet am Freitag die Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Behördenangaben.

In Wuhan, der Hauptstadt der Provinz Hubei, wurde demnach der letzte Patient in schwerem Zustand geheilt. Die Zahl solcher Patienten in der Stadt liege derzeit bei null, so der Sprecher der Nationalen Gesundheitskommission, Mi Feng. Somit gebe es keine Schwererkrankten sowohl in der Stadt Wuhan als auch in der Provinz Hubei mehr.

Corona-Pandemie

Darüber hinaus wurden am vergangenen Tag keine neuen Corona-Fälle sowie Patienten mit Covid-19-Verdacht nachgewiesen.

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

In China wurden laut Angaben der Johns Hopkins University mehr als 83.000 Corona-Fälle und über 4600 Todesopfer registriert. Die meisten Todesfälle, also 4512, gab es in der Provinz Hubei.

