100.000 Dollar für eine MiG – Pentagons Plan ging plötzlich auf

Bald schon wurde es deutlich im Luftkrieg über Korea, dass die sowjetische MiG-15 der amerikanischen F-86 ziemlich überlegen war. Das kleinere und leichtere Jagdflugzeug von MiG beschleunigte schneller und flog wendiger in großer Höhe; seine drei Bordkanonen (darunter ein 30-mm-Geschütz) waren gefürchtet bei den amerikanischen Jagd- und Bomberpiloten.

Den Amerikanern war es wichtig, eine MiG-15 auf Schwachstellen untersuchen zu können. Dafür mussten sie den sowjetischen Jäger erst in die Hände kriegen. Da entstand im Pentagon die Idee zur Operation „Moolah“. Die Erwägung war simpel und typisch amerikanisch: Die sowjetischen, chinesischen und nordkoreanischen Kampfpiloten seien allesamt Sklaven eines totalitären Regimes, sie seien arm und träumten vom besseren Leben. Man verspreche ihnen Freiheit, Geld und ein neues Leben, und schon flögen sie staffelweise über die Front.

Zwei Bomber B-29 warfen in der Nacht auf den 26. April in der Nähe nordkoreanischer Flugplätze über eine Million Agitationsblätter in russischer, chinesischer und koreanischer Sprache ab, mit der Aufforderung an die Piloten, sich mit einer MiG-15 über die Front abzusetzen, um ein neues glückliches Leben zu beginnen. Den Überläufern werde „Asyl, Schutz, menschenwürdige Versorgung und Anerkennung“ garantiert, stand auf den Flugblättern.

Interessant ist, dass die Texte je nach Sprache im Tonfall unterschiedlich waren: In den koreanischen Blättern lag die Betonung auf dem Geld, in den russischen wurden die Freiheit, der Mut und die Aussicht auf ein neues Leben hervorgehoben. Allen gemeinsam war die Zusage einer Belohnung: 50.000 Dollar für eine MiG-15, die der Pilot in funktionstüchtigem Zustand auf einem Flugplatz in Südkorea lande – plus 50.000 Dollar, die das US-Militär vorher jedem Überläufer aus Nordkorea zugesagt hatte.

Die Operation „Moolah“ zeitigte zunächst einen unbeabsichtigten Effekt: In den folgenden zwei Wochen nach dem Abwurf der Flugblätter gingen Flüge mit der MiG-15 stark zurück. Aber später, am frühen Morgen des 21. September hob der Leutnant No Kum-sok – der jüngste Jagdflieger der nordkoreanischen Luftwaffe – mit seiner MiG-15bis (Bordnummer „2057 rot“) vom Fliegerhorst Sunan ab und landete wenige Stunden später auf dem Flugplatz Kimpo in Südkorea.

Nach anfänglicher Befragung wurde der Pilot an eine CIA-Basis bei Seoul überstellt. Seine MiG-15 wurde auseinandergebaut und mit einem Frachtflugzeug in die USA verbracht. Dort erhielt die Maschine die Abzeichen der US Air Force.

Die versprochene Belohnung erhielt der nunmehr ehemalige nordkoreanische Leutnant auch: 100.000 Dollar als Scheck auf die Hand. Das Papierstück ist heute noch in einem amerikanischen Luftfahrtmuseum zu sehen. In den USA nahm No Kum-sok den Namen Kenneth Rowe an und heuerte als Ingenieur bei einer Fluggesellschaft an. Währenddessen stornierte die Sowjetunion die Lieferung ihres neuesten Kampfjets – MiG-17 – an Nordkorea.