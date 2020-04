Amerikanische Ärzte erweitern Liste von Corona-Symptomen

Ursprünglich gab die amerikanische Gesundheitsbehörde drei grundsätzliche Symptome des neuartigen Virus an, und zwar Fieber, Husten und Atemnot. Später wurden auch Schüttelfrost, Müdigkeitsgefühl, Kopf-, Hals- und Muskelschmerzen sowie Geruchsverlust in die Liste hinzugefügt.

Darüber hinaus wurden vier Zustände angegeben, die dringend ärztliche Hilfe benötigen - Atemnot, anhaltende Brustschmerzen, Verwirrtheit und Zyanose.

Corona-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus.

Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach aktuellen Angaben der Johns-Hopkins-Universität gibt es weltweit mehr als 2,7 Millionen Corona-Infizierte und mehr als 190.000 Todesopfer.

