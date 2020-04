Wegen Corona: Anzahl der Malaria-Todesfälle in Afrika könnte stark steigen

In Afrika könnten 2020 doppelt so viele Menschen an Malaria sterben wie in anderen Jahren, wenn die Bekämpfung der Infektionskrankheit aufgrund der möglichen Corona-Einschränkungen behindert wird. Davor warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag kurz vor dem Welt-Malaria-Tag (25. April).