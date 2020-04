Spanische Forscher: „Existenz von Corona-Patienten Null ausgeschlossen“

Die Wissenschaftler untersuchten das biologische Material von Corona-Patienten und kamen zum Schluss, dass das Virus auf 15 verschiedene Weisen ins Land gelangen konnte.

„Die vorläufigen Ergebnisse der Studie zeugen davon, dass das neuartige Coronavirus schon Mitte Februar in Spanien zirkulierte, was die Existenz eines „Patienten Null“ ausschließt“, zitiert „El Pais“ die Autoren der Studie.

Die Wissenschaftler des spanischen Gesundheitsinstituts "Carlos III." untersuchten die Corona-Tests von Patienten aus verschiedenen Regionen des Landes, um herauszufinden, mit welchem Virus-Typ und wie sich jede untersuchte Person anstecken konnte. Es stellte sich heraus, dass die meisten Infizierten in Spanien Träger des SARS-Cov-2-Virus der G- und S-Familien waren, was mit einem Ende Januar in Shanghai registrierten Fall zusammenhänge.

Allerdings behaupten die Wissenschaftler, dass der aus Shanghai stammende Virus-Typ nicht aus China nach Spanien gekommen sei. Der erste Ausbruch des Coronavirus im Lande sei in Valencia passiert, wo im Februar ein Champions League-Spiel stattfand.

Nach Ansicht der spanischen Forscher spreche für diese Schlussfolgerung auch die Erklärung des Bürgermeisters von Bergamo, Gorgio Gori. Er hatte vermutet, dass sich während des Champions League-Spiels zwischen Atalanta und Valencia am 19. Februar in Mailand rund 40.000 Fans mit dem Virus anstecken konnten. Dabei waren etwa 2.500 Fans aus Spanien in die Hauptstadt der Lombardei gekommen.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass der „Patient Null“, bei dem im Dezember das Coronavirus nachgewiesen wurde, eine Frau gewesen sei, die auf dem Huanan-Fischmarkt Schrimps verkauft haben soll.

Nach aktuellen Angaben der Johns-Hopkins-Universität gibt es weltweit mehr als 2,7 Millionen Corona-Infizierte und mehr als 190.000 Todesopfer.

