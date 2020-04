Italiens Regierung will Kauf von Fahrrädern und Tretrollern fördern

Überfüllte öffentliche Verkehrsmittel in Zeiten der Corona-Krise? Zu große Ansteckungsgefahr. Italien will den Kauf von Fahrrädern und Tretrollern fördern, um volle U-Bahnen und Busse zu verhindern, meldet die Deutsche Presse-Agentur am Freitag unter Berufung auf italienische Medien.