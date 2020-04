Russische Su-27 begleiten belgisches Kampfflugzeug über der Ostsee

Zwei russische Kampfjets vom Typ Su-27 sind am Samstag in die Luft aufgestiegen, um ein belgisches Militärflugzeug bei Übungen zu begleiten. Dies teilte der Pressedienst des Westlichen Militärbezirks mit.

Die russischen Marineflieger flogen demnach im Rahmen der geplanten Militärübungen über den internationalen Gewässern der Ostsee und entdeckten ein Luftziel, „das in Richtung der russischen Staatsgrenze flog“.

Dem Pressedienst zufolge näherten sich zwei russische Kampfjets vom Typ Su-27, die im Übungsraum Flugdeckung boten, dem entdeckten Flugzeug und stellten fest, dass es sich um eine F-16 der belgischen Luftstreitkräfte handelte. Danach begannen die russischen Militärflugzeuge mit der Begleitung ihres Luftziels.

Nachdem die belgische F-16 ihren Kurs geändert und sich von der russischen Staatsgrenze entfernt hatte, erfüllten die Kampfjets weiter ihre geplanten Trainingsaufgaben.

„Die russischen Kampfjets sind unter Einhaltung der internationalen Regeln für die Nutzung des Luftraums geflogen“, hieß es in der Mitteilung des Pressedienstes.

Ausländische Flugzeuge und Drohnen führen regelmäßig Aufklärung unweit der russischen Staatsgrenze. Sie werden häufig über der Ostsee, nahe der Krim sowie in der Nähe russischer Militärstützpunkte in Syrien entdeckt. Allein in der letzten Woche meldeten die russischen Militärs 21 Aufklärungsflugzeuge und sechs Drohnen nicht weit von der Grenze Russlands.

Das russische Verteidigungsministerium forderte die westlichen Länder erneut auf, solche Aufklärungsoperationen einzustellen.

ac/mt