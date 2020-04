WHO warnt vor Immunitätsausweisen: Antikörper bedeuten noch keine Coronavirus-Immunität

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich gegen die Einführung von „Immunitäts-Pässen“ gewandt, da das Vorhandensein von Antikörpern zur Covid-19-Infektion noch kein Beweis für eine stetige Immunität gegen das Virus sei. Das geht aus einer Erklärung der WHO hervor, die am Samstag auf der Webseite dieser Organisation veröffentlicht wurde.