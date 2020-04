Suche nach Corona-Impfstoff: China beginnt zweite Phase von klinischen Prüfungen

Demnach begann die erste Phase der klinischen Prüfungen des Corona-Impfstoffes am 16. März. Während dieser Zeit wurde laut „Global Times“ die Sicherheit des neuen Impfstoffes geprüft. Am 12. April begann die zweite Phase, die die Wirksamkeit des neuen Impfstoffes bestätigen soll. Wenn alles nach Plan laufen sollte, werde es schon im Mai eine sogenannte Code-Offenlegung geben: Dabei würden die Teilnehmer der Studie herausfinden, welche Behandlung die Patienten erhalten haben.

Nach Angaben der chinesischen Epidemiologin Chen Wei aus der Pekinger Militärmedizinischen Akademie hätten die Wissenschaftler aus China einen rekombinanten Impfstoff entwickelt, der auf dem adenoviralen Vektor beruht. Laut Chen Wei, der Leiterin der jetzigen Forschung, sei der Impfstoff ungefährlich, wie die entsprechenden Daten zeigten, die am siebten und vierzehnten Tag nach der Injektion erhalten wurden.

Die Chen Wei-Gruppe trat als erstes Forschungsteam der Welt in die zweite Phase der klinischen Studien ein.

„Im Moment ist ein Impfstoff möglicherweise eines der wirksamsten Instrumente zur Bekämpfung des Coronavirus“, sagte sie.

Corona-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach aktuellen Angaben der Johns-Hopkins-Universität gibt es weltweit mehr als 2,8 Millionen Corona-Infizierte und mehr als 199.000 Todesopfer.

ac/mt