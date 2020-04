Deutschland: Brände im Teutoburger Wald – Brandstiftung vermutet

Im Teutoburger Wald sind am Samstagabend Bäume und Sträucher an mehreren Stellen verbrannt. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zur Größe der betroffenen Fläche machten jedoch weder Polizei noch Feuerwehr Angaben. Die Brände waren in einem Waldgebiet zwischen Halle und Werther in Westfalen ausgebrochen.