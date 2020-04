In der Nacht zum 26. April 1986 war in dem Atomkraftwerk Tschernobyl ein Reaktor im Block vier explodiert. Durch die gewaltige Detonation und einen Brand zerbrach die Schutzhülle des Reaktors. Große Mengen Radioaktivität wurden durch die extreme Hitze in den Himmel geschleudert. Experten kamen später zu dem Schluß, dass grobe Verstöße gegen die Betriebsregeln von Kernkraftwerken, die vom Personal des 4. Blocks begangen wurden, die Hauptursache des Unfalls waren.

Sicherheitsbehörden und Tschernobyl

Die Tätigkeit von Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden in den Einrichtungen der Nuklearindustrie und Energieversorgung war eine ihrer wichtigsten Aufgaben bei der Gewährleistung der Sicherheit der UdSSR. So bleibt es auch in Russland.

Die KGB (sowjetischer Geheimdienst — Anm.d.Red.)-Beamten halfen den Führungskräften der Kernkraftwerke, einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, indem sie Schwachstellen rechtzeitig feststellten, die das Risiko von Notfällen mit schwerwiegenden Folgen bergen konnten.

Gleich nach der Explosion gingen die Mitarbeiter der KGB-Abteilung in Pripjat, der Satellitensstadt des AKW Tschernobyl, zum Epizentrum der Katastrophe, um die Umstände des Vorfalls herauszufinden. Zusammen mit Feuerwehrleuten, AKW-Mitarbeitern und Ärzten befanden sie sich in der „nuklearen Hölle“ und erfüllten ihre Pflicht. Alle diese KGB-Offiziere erhielten damals große Strahlendosen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die operativ tätigen KGB-Mitarbeiter sorgten auch dafür, dass die Liquidatoren, also diejenigen, die mit der Besteitigung der Folgen der Havarie beschäftigt waren, mit persönlicher Schutzausrüstung ausgestattet wurden und keine zusätzlichen Strahlungsdosen erhielten. Sie kontrollierten sogar die Hygieneeinhaltung in den Kantinen, damit im heißen Sommer 1986 keine Lebensmittelvergiftungen und Infektionsausbrüche auftraten.

Die Teilnehmer jener Ereignisse berichteten später – und zogen dabei eine Parallele zu Militäroperationen –, dass es keinen einzigen Fall gegeben habe, wo sich jemand aus den Reihen der Sicherheitleute geweigert hätte, seine Mission an dieser wahrhaft „nuklearen Front“ zu erfüllen.

Auch die sowjetische Auslandsaufklärung trug erheblich zur Beseitigung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl bei, obwohl davon bisher nicht umfassend berichtet wurde. Die Teilnahme von Mitarbeitern der Ersten Hauptverwaltung des KGB (jetzt der Auslandsgeheimdienst SWR, russisch: Slushba Wneschnej Raswedki) an jenen Ereigissen ist jedoch eine der wichtigsten Seiten in der hundertjährigen Geschichte des SWR geworden. Insbesondere geht es dabei um dessen wissenschaftlich-technische Aufklärung (NTR), die im Herbst dieses Jahres 95 Jahre alt wird.

Alle Möglickeiten voll eingesetzt

Kurz nach dem Unfall ordnete der Vorsitzende des KGB der UdSSR, Viktor Tschebrikow, an, alle Möglichkeiten der wissenschaftlich-technischen Aufkläung einzusetzen, um die Organisation und Durchführung von Arbeiten zur Lokalisierung und Beseitigung der Folgen des Unfalls zu unterstützen.

Ein breites Spektrum von Themen in der Kernenergie sowie in vielen damit verbundenen Bereichen der Wissenschaft und Technik war traditionell eines der Haupgebiete der wissensch-technischen Aufklärung. Im Ergebnis verfügte die NTR über die Informationsfonds zu den meisten Fragen.

Die Suche nach den richtigen Informationen lief in mehreren Ländern gleichzeitig. Alle operativen Fähigkeiten der NTR wurden genutzt, wobei die Aufklärer mit den ausländischen Experten häufig auch von offiziellen Positionen aus kommunizierten. Die Ernsthaftigkeit der Bedrohung, die mit den Folgen der Unfalls verbunden war, trug in vielen Fällen zu einer positiven Einstellung bezüglich der Anfragen der sowjetischen Seite auf bestimmte Materialien bei.

Lösung von komplexen Aufgaben

Unmittelbar nach der Havarie traten viele hochkomplizierte wissenschaftlich-technische Probleme auf, die es zuvor nicht gab und die in extrem kurzer Zeit, oft in wenigen Tagen, gelöst werden mussten.

Die intensivsten Aktivitäten fanden in den ersten zwei Wochen nach der Explosion statt. Zu dieser Zeit gingen in Tschernobyl wichtige ausländische Informationen zu einer Vielzahl von Fragen ein, die im Zusammenhang mit dem Bau, Betrieb und der Sicherheit von Kernkraftwerken standen. Die Aufgaben zur Beschaffung der notwendigen Spezialausrüstung wurden ebenfalls gemeistert.

Nach dem Unfall musste also ab sofort die Frage beantwortet werden, was im zerstörten Reaktor passiert, wo und in welchem ​​Zustand sich der Kernbrennstoff befindet. In jenen Tagen äußerten die Physiker große Besorgnis darüber, dass das „China-Syndrom“ (nach dem Titel eines US-Films vom 1979 über eine AKW-Katastrophe) eintreten würde - nämlich, dass der Kernbrennstoff wegen der großen Restwärme schmelzen und sozusagen einen glühenden „Kristall“ mit einem Gewicht von mehreren hundert Tonnen bilden könnte.

Es wurde angenommen, dass die Schmelze unter dem Reaktor fließen, die Zwischendecke im havarierten Block und dann dessen Fundament durchbrennen und schließlich das Grundwasser erreichen könnte, was mit unvorhersehbaren Folgen für die Umwelt verbunden war.

Daher war es äußerst wichtig, die Temperatur im Inneren des Reaktors zu bestimmen. Dies konnte nur mit Hilfe der modernsten Geräte geschehen, die die Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatte. Die NTR wurde bebauftragt, ein Probestück einer solchen Vorrichtung zu erwerben, und sie erledigte diese Aufgabe in extrem kurzer Zeit. Somit konnte festgestellt werden, dass kein Risiko des „China-Syndroms“ bestand.

Dank der NTR-Materialien wurde direkt vor Ort eine spezielle Polymerflüssigkeit hergestellt, die beim Versprühen die kontaminierte Bodenoberfläche bedeckte und sich beim Erstarren in einen dünnen Film verwandelte, der radioaktive Substanzen zurückhielt.

Es wurde viel Arbeit geleistet, um Informationen über die ausländischen Methoden zur Behandlung von Patienten zu bekommen, die hohe Strahlendosen erhalten hatten. Auch ging es um die Daten über die Ansätze zur Bewertung der möglichen künftigen Erkrankungsraten und der langfristigen Folgen der Havarie. Außerdem wurden Informationen zu den geltenden internationalen Normen für zulässige Strahlungsdosen für Menschen und Tiere sowie für Lebensmittel- und Umweltverschmutzung gesammelt. Nur zwei Wochen nach dem Unfall legte die NTR ein umfassendes Dokument zu diesem Thema vor.

Im Ergebnis wurden die in der Zusammenarbeit zwischen einheimischen Wissenschaftlern und Aufklärern gesammelten Erfahrungen zu einem sehr wichtigen Beitrag des SWR zur Gewährleistung einer „friedlichen“ Atomforschung und zur Entwicklung der dafür erforderlichen Technologien. Auch die Tatsache, dass die modernen russischen AKW-Projekte als die zuverlässigsten auf der Welt gelten, ist dem Auslandsgeheimdienst zu verdanken.

