19-Jähriger nach Verfolgungsjagd durch Polizei-Schüsse schwer verletzt

Ein junger Mann ist in Vöhringen in Baden-Württemberg nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei angeschossen und schwer verletzt worden. Der 19-Jährige habe am Sonntagnachmittag auf dem Autohof Vöhringen mehrere Passanten mit einem Messer bedroht und sei bei Eintreffen der ersten alarmierten Polizeistreife geflüchtet, teilte die Polizei mit.