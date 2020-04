Arktis-Sprung russischer Fallschirmjäger aus 10.000 Metern: „So etwas hat vor uns noch keiner getan“

Russische Fallschirmjäger setzen einer nach dem anderen aus einem Luftfrachter ab – Höhe: 10.000 Meter. Unter ihnen: Nichts als Schneewüste. Das hat es in der Welt bisher nicht gegeben und ist nur in Russland möglich, schwärmt ein Oberst der russischen Spezialkräfte.

Eine Gruppe russischer Fallschirmjäger setzt aus einer Höhe von 10.000 Metern ab und landet Minuten später in einem Einsatzgebiet in der Arktis. „So etwas hat vor uns noch keiner getan“, sagt Generalleutnant Junus-Bek Jewkurow, russischer Vize-Verteidigungsminister, in einer Mitteilung des Ministeriums. Der Einsatz erfolgte als Teil eines gemeinsamen Trainings mit den Erkundungseinheiten der russischen Luftlandetruppen – auf direkte Anweisung des Verteidigungsministers.

„Sprünge dieser Art sind aus vielen Gründen riskant“, erklärt ein Oberst der russischen Spezialkräfte, der nicht genannt werden möchte. „Die Höhe vor allem: Standardfallschirme der russischen Armee sind für Höhen von maximal 8.000 Metern ausgelegt, weshalb hier Spezialschirme nötig waren. Die Luft ist in 10.000 Metern sehr sauerstoffarm, also mussten Sauerstoffmasken benutzt werden. Die Eiseskälte kommt noch hinzu. Kurzum: Die Fallschirmjäger müssen physisch und psychisch mehr als topfit sein.“

Laut Generalleutnant Jewkurow haben die Fallschirmjäger bei der Luftlandeoperation spezielle Gleitschirme, Sauerstoffgeräte und persönliche Schutzausrüstung eingesetzt, die es ihnen ermöglichten, den Auftrag unter den Bedingungen der Arktis erfolgreich auszuführen. Der Auftrag bestand darin, gemeinsam mit Luftlandeeinheiten der russischen Spezialkräfte und mit einer taktischen Gruppe der Nordmeerflotte eine gegnerische Späh- und Störtruppe aufzuklären und zu zerschlagen.

Vorbereitungen auf die Landung © Sputnik / Verteidigungsministerium Russlands / Handout

Il-76 mit russischen Fallschirmjägern © Sputnik / Verteidigungsministerium Russlands / Handout

Russische Fallschirmjäger vor dem Rekordsprung aus einer Höhe von 10.000 Metern © Sputnik / Verteidigungsministerium Russlands / Handout

Vorbereitungen auf die Landung

„Eine weitere Schwierigkeit bei Fallschirmeinsätzen in der Arktis ist das Fehlen jeglicher Orientierungsmöglichkeiten: Am Boden ist alles nur weiß, Systeme zur Anleitung sind nicht vorhanden. Alles, worauf man sich verlassen kann, sind Handnavigationsgeräte. Aber man muss dafür sorgen, dass sie in der arktischen Kälte auch funktionieren“, erklärt der namentlich nicht bekannte Spezialkräfteoffizier.

Nach der Landung im arktischen Einsatzgebiet klärten die Fallschirmjäger das gegnerische Lager auf und übermittelten dessen Koordinaten an eine Jagdbombereinheit, die die Späh- und Störtruppe attackierte. Im Anschluss an den Luftangriff stürmten die Fallschirmjäger das gegnerische Lager zur endgültigen Zerschlagung des Gegners im Feuergefecht. Nach dem Kampfeinsatz absolvierten die Fallschirmjäger ein arktisches Überlebenstraining. Anschließend verließen sie das Einsatzgebiet mit einem Truppentransporter vom Typ „Witjas“.

Einsatzübungen dieser Art sollen in verschiedenen Gebieten der Arktis zu unterschiedlichen Jahreszeiten erfolgen: „Der Sommer in der Arktis hat auch seine Besonderheiten für den Truppeneinsatz“, erklärt Vize-Verteidigungsminister Jewkurow. „Die Kräfte müssen dann im sumpfigen Gelände, ohne Straßen und Wege zurechtkommen“ – eine Herausforderung für sich, deren Bewältigung trainiert werden will.