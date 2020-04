„Game of Thrones“, „Shining“ und mehr: Paar stellt zu Hause berühmte Filmszene nach – Fotos

Fanni Kovacs und ihr Lebenspartner Norbert Hosszu, die vor der Corona-Krise als Improvisationsschauspieler tätig waren, besprachen ihr Hobby mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fanni Kovács (@fanniprucs) 25 Апр 2020 в 10:15 PDT

Die Inspiration für die Nachahmungen habe zugeschlagen, als die beiden in der Küche das Essen zubereitet hätten. Laut der 26-Jährigen hatte sie sich mit dem Teig für Kartoffel-Scone beschäftigt, als sie an eine Szene aus dem Film „Ghost“ mit den Schauspielern Demi Moore und Patrick Swayze erinnert worden sei.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fanni Kovács (@fanniprucs) 6 Апр 2020 в 11:22 PDT

Unter den Filmen und Serien, an die sich Kovacs und Hosszu erinnerten, sind „Game of Thrones“, „Iron Man “, „Star Wars“, „Shining“, „Harry Potter“ und „Men in Black“.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fanni Kovács (@fanniprucs) 4 Апр 2020 в 7:55 PDT

Derzeit bekommt das Paar Kommentare von Internetusern, die mehr Nachstelllungen sehen wollen und oft auch bestimmte Szenen nennen.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fanni Kovács (@fanniprucs) 8 Апр 2020 в 9:29 PDT

„Ich hoffe nur, dass diese Fotos ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zaubern wird“, so Kovacs.

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 2,9 Millionen Menschen in 185 Ländern mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 207.518 Todesopfer registriert.

mo/mt/rtr