Mithilfe von 28 Tonnen Zwiebeln: So konnte Inder im Corona-Lockdown nach Hause kommen

Trotz einer strengen Quarantäne dürfen in Indien die Fahrzeuge, die Lebensmittel transportieren, die Grenzen zu den Bundesstaaten überqueren. Nach Angaben der Polizei kaufte Prem Murti Pandey, ein Angestellter am Flughafen von Mumbai, kürzlich 28 Tonnen Zwiebeln vom Lebensmittelmarkt, belud dann einen gemieteten Lastwagen, stellte einen Fahrer ein und fuhr nach Hause, als ob er ein Gemüsehändler wäre.

In drei Tagen legte der Mann 1.400 Kilometer zurück und kam in seiner Heimatstadt an. Unterwegs fuhr er durch drei Bundesstaaten.

Kurz danach erfuhr die Polizei über Pandeys Vorgehen und stellte ihn unter Quarantäne.

„Er hat keine Symptome von Coronavirus, wurde aber vorsichtshalber für zwei Wochen in eine medizinische Einrichtung gebracht“, sagte der örtliche Polizeisprecher Arvind Kumar Singh.

Zuvor war von einem Bewohner der indischen Stadt Punch in Kaschmir berichtet worden, der seinen eigenen Tod inszenierte, um in der Corona-Quarantäne zu seinem Haus zu gelangen. Zusammen mit drei weiteren Männern fuhr er mehr als 160 Kilometer in einem Krankenwagen und konnte mehrere Absperrungen mit einer gefälschten Sterbeurkunde passieren.

