Experten lehnen Masken in Kitas als „nicht umsetzbar“ ab

Experten der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin halten eine Maskenpflicht für Kita-Kinder für „definitiv nicht umsetzbar“. „Auch in den unteren Klassen der Grundschule wird das sehr schwierig“, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Empfehlung zum Tragen von Masken bei Kindern.