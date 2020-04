Lada 2105 VFTS: Seltenes Rallye-Auto steht in Deutschland zum Verkauf – Fotos

Laut einer entsprechenden Anzeige ist das Auto nun für 39.999 Euro zu haben.

Der Wagen wurde demnach im Jahre 1984 produziert, hat jedoch fast keine Originalbestandteile mehr. Im Rahmen einer großzügigen Modernisierung wurde die Karosserie des Wagens komplett neu lackiert; zudem erhielt das Auto OMP-Sitze, eine Feuerlöschanlage, viele Carbon-Teile im Außen- und Innenraum, Dogboxgetriebe, neue Scheinwerfer und vieles mehr.

Mit dem Bau des Motors beschäftigte sich das slowakische Team Beres Motorsport. Nach allen Erneuerungen kann das Auto die Geschwindigkeit von 185 PS erreichen. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug über eine Differentialsperre.

Der Kilometerstand liegt bei nur 300 Kilometern. Auch kann das Fahrzeug mit einer deutschen Motorsportzulassung aufwarten. Alle Umbauten wurden registriert.

В Германии выставили на продажу раллийную «пятерку» Жигулей из СССРhttps://t.co/ZDFu2dR03D#жигули_для pic.twitter.com/O7r0JKwWxr — Planet Today (@PlanetTodayRu) April 28, 2020

In Sowjetzeiten

Russische Medien schreiben, dass die Rallye-Version des Lada 2105 in den 1980er Jahren von der Vilnius-Fabrik Tuning Sport (VFTS) hergestellt worden sei. Die fertigen Fahrzeuge wurden demnach aus der russischen Stadt Toljatti nach Litauen geliefert, wo sie zunächst in Bestandteile zerlegt und danach mit neuen Details zusammengebaut wurden. In den 80er Jahren gewann das Auto in zahlreichen Rallye-Etappen in der Kategorie für Pkws mit Motoren, die kleiner als zwei Liter sind.