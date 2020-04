Nach vier Weltrekorden: Brite mit 108 Jahren gestorben

Heißt alt sein – graues Haar und tiefe Falten? Enkelkinder zu Besuch sowie Lebensabend im Schaukelstuhl? Für manch einen vielleicht schon, doch Jack hätte darüber nur gelacht, was er auch gerne tat. Selbst mit mehr als hundert Jahren auf dem Buckel – und von einem Buckel konnte keine Rede sein, denn Jack war auch hochbetagt gut in Schuss –, war der Brite neugierig aufs Leben und offen für Abenteuer. Dafür sprechen auch seine vier Weltrekorde.

Berühmt wurde Jack, als er mit 102 Jahren an der „Ice Bucket Challenge“ teilnahm. Lediglich bekleidet mit einer Unterhose und gelassen auf einem Stuhl sitzend, wurde er mit kaltem Wasser überschüttet. Auch darüber hat er nur gelacht.

Zwei Jahre später schaffte es der Brite dann erstmals in Guinness-Buch der Rekorde: Mit 104 Jahren war er der älteste Mensch, der sich jemals ein Tattoo hat stechen lassen. Er ließ sich übrigens seinen rechten Oberarm tätowieren, wo von nun an sein Spitzname Jacko und sein Geburtsdatum zu sehen waren.

Methusalem hätte sich da schon zur Ruhe gesetzt (der schaffte es ja bekanntlich in anderes Buch), doch für Jack ging das Abenteuer weiter. An seinem 105. Geburtstag besuchte er einen Vergnügungspark und fuhr dort erst einmal eine Runde Achterbahn – ebenfalls ein Rekord.

Hohes Alter – schwaches Alter? Auf Jack traf das nicht zu. Mit 106 Jahren folgte dann eine Fahrt auf einer sogenannten Zip-Line – 60 Meter hoch und 400 Meter lang. Diese Abenteuerfahrt wurde sogar live im britischen Frühstücksfernsehen übertragen und war natürlich auch einen historischen Eintrag wert.

Mit knabenhaften 107 Jahren wurde es dann für Jack höchste Zeit, sich seiner Schauspielkarriere zu widmen. Er bekam einer Rolle in einer britischen Soap und wurde damit der älteste Schauspieler der Welt.

Doch nicht nur seine Rekorde sind erstaunenswert, auch sein Familienbaum trug dank ihm viele Früchte. 1939 heiratete Jack seine Frau Kathleen. Beide hatten insgesamt vier Kinder. Hinzu kamen dann acht Enkel, 20 Urenkel und drei Ur-Ur-Enkel – ein wenig rekordverdächtig ist das wohl auch.

Erst vor Kurzem (am 6. April) feierte der Brite seinen 108. Geburtstag. Doch vor einigen Tagen war dann leider Schluss. Laut britischen Medien verstarb der 108-Jährige am 25. April. Demnach hatte er seit Dezember mit den Folgen eines Sturzes zu kämpfen. Klar ist: Jack hatte richtig Spaß am Leben und ließ mit seinen 108 Jahren wohl eher die anderen alt aussehen.

