Frankreich will Corona-Passierscheine abschaffen

Bei der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen will Frankreich vom 11. Mai an die bisher obligatorischen Passierscheine abschaffen. „Es wird wieder möglich sein, ohne Bescheinigung frei zu reisen - mit Ausnahme von Fahrten mehr als 100 Kilometer von zu Hause entfernt“, sagte Premierminister Édouard Philippe am Dienstag in Paris.