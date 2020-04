Mindestens 20 Tote nach Explosion von Tanklaster im Norden Syriens

Bei der Explosion eines Tanklasters in der nordsyrischen Stadt Afrin sind am Dienstag mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 27 Menschen sollen verletzt worden sein. Das meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Türkei hat inzwischen die Kurdenmiliz YPG für den Anschlag verantwortlich gemacht.

Das türkische Verteidigungsministerium geht sogar von 35 Toten und 30 Verletzten aus. Nach Angaben von lokalen Medien ist der Lastwagen an einem Markt im Zentrum der Stadt explodiert, wo sich für gewöhnlich viele Einheimische aufhalten. Feuerwehr und Krankenwagen seien vor Ort im Einsatz. Zudem habe die Explosion umliegende Gebäude beschädigt sowie einige Fahrzeuge in Brand gesteckt, die daraufhin ausgebrannt seien.

Der Laster sei mit einem Sprengsatz versehen gewesen. Das türkische Verteidigungsministerium machte auf Twitter die Kurdenmiliz YPG dafür verantwortlich.

İnsanlık düşmanı PKK/YPG, Afrin’de yine masum sivilleri hedef aldı. Afrin şehir merkezinde sivillerin yoğun olduğu bir bölgede bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen teröristler, ilk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katlettii, 30’dan fazla sivili de yaraladı. pic.twitter.com/KBnITo2EUc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020

​Die von Kurden geprägte Region um Afrin liegt direkt an der Grenze zur Türkei. Türkische Truppen und verbündete syrische Rebellen hatten dort im Frühjahr 2018 eine Offensive begonnen und das Gebiet der YPG eingenommen. Ein wissenschaftliches Gutachten des Bundestages kam zu dem Schluss, dass die dortige türkische Präsenz völkerrechtlich die Kriterien einer Militärbesatzung erfülle.

In der Vergangenheit hatte es mehrfach Anschläge in Afrin gegeben. Die Türkei sieht in der YPG den syrischen Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und bekämpft sie deshalb. Die Miliz ist zugleich in Syrien der wichtigste Partner der USA und ihrer Verbündeten im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS)*.

