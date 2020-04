Russische Militärs desinfizieren Seniorenheime in Italien – und bekommen Danke aus Stadt Berlingo

Russische Militärs und italienische ABC-Spezialisten haben Seniorenheime in drei Städten der italienischen Provinz Brescia in der Lombardei desinfiziert. Dies teilte am Mittwoch Russlands Verteidigungsministerium mit.

Desinfiziert wurden die Seniorenheime in den Städten Travagliato, Roncadelle und Berlingo.

Ferner betonte er: „Ich muss sagen, dass Russland Italien jahrelang nah gewesen ist und umgekehrt, und 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden sehr warme Beziehungen zwischen Russland und Italien. Viele Bewohner der ehemaligen Sowjetunion leben derzeit bei uns, in Italien, und sie tragen viel zur Entwicklung Italiens bei.“

Der Bürgermeister der Stadt Berlingo, Fausto Conforti, bedankte sich seinerseits: „Diese Desinfizierung ist sehr wichtig für dieses Seniorenheim, weil sie die brüderlichen Beziehungen zwischen dem russischen und dem italienischen Volk zeigt.“

Laut dem russischen Verteidigungsministerium haben die russischen Militärärzte, Epidemiologen und ABC-Fachleute und ihre italienischen Kollegen Seniorenheime in mehr als 86 Ortschaften der Lombardei desinfiziert. Gereinigt wurden 94 Gebäude, über 800.000 Quadratmeter Räumlichkeiten und mehr als 200.000 Quadratmeter Straßen mit fester Fahrbahndecke.

Coronavirus in Italien

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden im Land bislang (Stand: 29. April) mehr als 201.000 Coronavirus-Fälle und über 27.000 Todesopfer registriert.

ak/ae/sna