Schwelbrände in Sperrzone von Tschernobyl: Ukrainische Feuerwehr setzt Löscharbeiten fort

Die Waldbrände in der Sperrzone Tschernobyl sind lokalisiert, die Feuerwehrleute löschen derzeit einzelne Schwelherde. Dies berichtete die ukrainische Zivilschutzbehörde am Donnerstag.

Demnach helfen derzeit (Stand 6.00 Uhr MESZ) die Einheiten des Zivilschutzes der ukrainischen Behörde für Verwaltung der Sperrzone bei der Löschung von einzelnen Schwelherden wie Baumstümpfen, Resten von Baustämmen und Torfböden, die noch nicht völlig verbrannt seien.

Am Dienstag sollen die Feuerwehrleute zwei letzte Brandherde lokalisiert haben.

Bei den Löscharbeiten seien 207 Rettungskräfte, mehr als 60 Feuerwehrfahrzeuge und zwei Hubschrauber im Einsatz. Die letzteren hätten in den zurückliegenden 24 Stunden 84 Tonnen Wasser auf die Brandflächen abgeworfen.

Nach Angaben der ukrainischen Behörde für Verwaltung der Sperrzone Tschernobyl haben die Brände im Sperrgebiet die Vegetation auf der Fläche von 20.000 Hektar vernichtet. Die Hälfte davon sei Waldgebiet.

Waldbrände im Sperrgebiet Tschernobyl

Am 4. April war es im Sperrgebiet von Tschernobyl zu einem Brand gekommen. Ursprünglich hatte die Brandfläche 20 Hektar betragen, später vergrößerte sie sich auf 35 Hektar.

Am 14. April gab die ukrainische Katastrophenschutzbehörde bekannt, der Brand sei lokalisiert worden und solle im Laufe von nur wenigen Tagen gelöscht werden. Allerdings erschwerte starker Wind die Löscharbeiten und führte zu einer Ausweitung der Feuerfläche.

Dank den Bemühungen der Feuerwehr erreichten die Flammen weder das Atomkraftwerk Tschernobyl noch Atommülllager. Der Gehalt radioaktiver Nuklide in der Luft über der Sperrzone sowie den anliegenden Gebieten lag innerhalb der maximal zulässigen Konzentration.

Nach Angaben des ukrainischen Zivilschutzes und der Polizei sind die Brände auf den schneearmen Winter und die trockene Waldstreu zurückzuführen. Zudem wurden zwei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, an den Bränden in der Tschernobyl-Zone beteiligt gewesen zu sein.

Infolge der Explosion des Blocks 4 in dem damals sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 wurden 46.500 Quadratkilometer in Weißrussland, 50.000 Quadratkilometer in der Ukraine und fast 60.000 Quadratkilometer in Russland radioaktiv kontaminiert.

asch/ae