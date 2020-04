Um die Menschen zu ermuntern: Kunstflugstaffel wird über Städte Kanadas fliegen

Eine Gruppe von neun Flugzeugen werde am Wochenende starten. Innerhalb einer Woche sollen sie über die Städte im ganzen Land fliegen und dabei eine weiße Rauchfahne hinterlassen. Die Flugzeuge würden von der Provinz Nova Scotia starten und von dort aus nach Westen ziehen. Den genauen Standort, die Route und die Flugzeit sind auf den offiziellen Accounts der Kunstflugstaffel in den sozialen Netzwerken zu finden.

„Die berühmten ‚Snowbirds’ nehmen einen besonderen Platz im Herzen vieler Kanadier ein. Wir hoffen, dass ihre Präsenz am Himmel über kanadischen Städten als Anerkennung der harten Arbeit, die Kanadier in Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Krankenhäusern und Langzeitkrankenhäusern leisten, die Kanadier in dieser schweren Zeit ermuntert“, sagte der kanadische Verteidigungsminister Harjit Sajjan am Donnerstag.

Corona-Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft den Ausbruch der neuen Coronavirus-Infektion COVID-19 seit dem 11. März als Pandemie ein.Die Zahl der Corona-Todesfälle in Kanada beträgt laut Angaben der WHO 2904. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle im Land, einschließlich Genesener und Verstorbener, erreichte 50.363.

Weltweit wurden nach den neuesten Angaben mehr als drei Millionen Infektionsfälle registriert, über 211.000 Menschen sind inzwischen gestorben.

