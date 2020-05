Rettungshubschrauber mit sieben Insassen in Südkorea abgestürzt

In Südkorea ist einem TV-Bericht zufolge ein Rettungshubschrauber mit sieben Menschen an Bord abgestürzt. Alle Insassen überlebten.

Nach Angaben des Senders YTN hatte die Maschine am Freitagmittag (Ortszeit) einen Patienten mit Herzkollaps ins Krankenhaus transportiert, als sie im Jirisan-Gebirge in der Provinz Gyeongsangnam-do im Südosten des Landes verunglückte.

Das Rettungsteam an Bord blieb unversehrt, der Patient und sein Begleiter seien in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben des Senders war beim Absturz eine Explosion ausgeblieben. Der Hubschrauber gehöre einer Fluggesellschaft und sei von der Feuerwehr gepachtet worden.

