Kim Jong-un erstmals wieder in der Öffentlichkeit gefilmt - Video

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Kim Jong-un ein rotes Band anlässlich der Fertigstellung und Inbetriebnahme einer Düngemittelanlage in der Provinz Pyongan nördlich der Hauptstadt Pjöngjang zerschneidet.

Dabei unterhält sich der nordkoreanische Staatschef mit anderen Zeremonie-Teilnehmern. Anzumerken ist, dass weder Kim Jong-un noch andere Teilnehmer Schutzmasken tragen.

Es waren Spekulationen aufgetaucht, nachdem Nordkoreas Staatschef die Feier zu Ehren seines verstorbenen Großvaters, des Staatsgründers Kim Il Sung, am 15. April verpasst hatte. Zum letzten Mal war Kim Jong-un am 11. April bei einer Parteisitzung gesichtet worden.

Der TV-Sender CNN hatte unter Berufung auf Erkenntnisse der Geheimdienste berichtet, dass Kim „nach einer Operation in ernsthafter Gefahr“ sei.

Die auf Nordkorea spezialisierte Internetzeitung „Daily NK“ in Südkorea meldete unter anderem, Kim befinde sich nach einem Eingriff am Herz-Kreislaufsystem in Behandlung. Dabei stellten die südkoreanischen Behörden fest, Kim Jong-un sei gesund und munter.

dd/mt