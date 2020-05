Fernost: Expolsion auf weltweit größter schwimmender Fischfabrik — Folgen beseitigt 

In der schwimmenden Fischfabrik „Wsewolod Sibirzew“ in Russlands fernöstlicher Stadt Nachodka (Region Primorje) ist es am Samstag zu einer Gasexposion gekommen. Dabei kam ein Mensch ums Leben, eine weitere Person wurde verletzt. Die Folgen sind inzwischen beseitigt woden. Dies teilt die Agentur RIA Novosti mit Verweis auf Quellen vor Ort mit.