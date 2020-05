Corona-Lockerungen in USA: Straßen in New York für Spaziergänger frei

Die Behörden des US-Bundesstaates New York haben einen Teil der an die Parks angrenzenden Straßen blockieren lassen, damit Fußgänger spazieren gehen und Radfahrer dort entlang fahren können, aber die Distanz unter den Corona-Epidemie-Bedingungen einhalten. Dies ergibt sich aus der Entscheidung des NY-Bürgermeisters Bill de Blasio.

New York ist das Zentrum der Coronavirus-Epidemie in den Vereinigten Staaten. Nach Angaben der Behörden wurden in der Stadt insgesamt 164.505 Fälle von Covid-19 festgestellt, 42.417 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, 13.000 starben. Laut der Website der Stadtbehörden waren weitere 5.231 Todesfälle angeblich auf Coronavirus zurückzuführen, was jedoch durch die Tests nicht bestätigt worden sei. Die Behörden verlangen von den Bürgern, einen Abstand von 1,83 Metern einzuhalten. Die Strafe für die Verletzung der Distanz kann 1000 Dollar erreichen.

„Am Samstag werden wir die ersten sieben Meilen Straßen für Fußgänger und Radfahrer öffnen“, schrieb der Bürgermeister der Stadt, Bill de Blasio, auf Twitter. Er forderte die Stadtbewohner auf, Abstand zu halten.

Zuvor sollten die erstenfür Fußgänger am Montag geöffnet werden. Letztendlich haben die Behörden beschlossen, dies früher zu tun.

Insgesamt planen die New Yorker Behörden, etwa 160 Kilometer Straßen zu sperren, damit Fußgänger dort spazieren gehen können.

Corona: Aktueller Stand

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch einer neuen Coronavirus-Infektion Covid-19 als Pandemie eingestuft. Nach jüngsten Daten wurden weltweit mehr als 3,3 Millionen Infektionsfälle registriert, über 238.000 Menschen sind gestorben.

ek/mt/sna