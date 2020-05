Corona-Desaster in USA: Rund 20 Prozent der New Yorker laut Studie positiv

Laut einer ersten Antikörper-Studie könnte in New York jeder vierte Einwohner mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein.

Am Samstag stellte der Gouverneur des Bundesstaates New York Andrew Cuomo auf einer Pressekonferenz die vorläufigen Zahlen der ersten Antikörper-Studie vor. Demnach seien in dem von Coronavirus am stärksten betroffenen und eher ärmeren Stadtteil Bronx bei 27,6 Prozent der Getesteten Antikörper festgestellt worden. In einem reicheren Stadtteil - Manhattan - lag diese Zahl bei 17,3 Prozent der Getesteten. Insgesamt wurden Antikörper in der Stadt New York bei 19,9 Prozent der Teilnehmer dieser Studie gefunden. Im ganzen Bundesstaat New York betrug diese Zahl aber 12,3 Prozent von den 15.000 zufällig Getesteten.

In der rund 8,4 Millionen Einwohner großen Stadt New York waren bis Freitag laut Zahlen des Gouverneurs offiziell rund 170.000 Ansteckungsfälle festgestellt worden. Die Daten der Studie deuten darauf hin, dass die tatsächliche Zahl rund zehnmal so hoch gelegen haben könnte.

Viele Forscher vermuten, dass diejenigen, die den Erreger Sars-CoV-2 bereits gehabt hätten, zumindest für eine gewisse Zeit immun gegen die Erkrankung seien. Die aktuellen Antikörperstudien befinden sich allerdings in einem frühen Entwicklungsstadium, und es ist noch unklar, wie genau sie sind.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 3,3 Millionen Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 242.010 Todesopfer registriert. In den USA zählt man momentan mehr als eine Million Ansteckungsfälle. Davon sind bisher 65.908 Patienten gestorben.

