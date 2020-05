Sechs Tote bei Flugzeugunglück in Bolivien

Beim Absturz eines Flugzeuges in Bolivien sind alle sechs Insassen – zwei bolivianische Piloten und vier spanische Bürger – ums Leben gekommen, teilte die bolivianische Luftwaffe im Kurzbotschaftsdienst Twitter mit. Das Unglück ereignete sich am 2. Mai gegen 13:42 Ortszeit (19:42 Uhr MESZ).

Die zweimotorige Maschine befand sich laut Medienberichten auf einem humanitären Hilfsflug von Trinidad, der Hauptstadt des Amazonas-Departments Beni im Nordosten des Landes, nach Santa Cruz im Südosten. Von dort aus sollten die Spanier, die wegen der Corona-Pandemie in Bolivien gestrandet waren, in der kommenden Woche in ihr Heimatland zurückgebracht werden.

​An Bord befanden sich neben den Passagieren auch Proben von Patienten, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Der Rat für Ermittlungen zu Flugvorkommnissen soll binnen acht Tagen einen vollständigen Bericht über die Unglücksursachen erstellen.

ls/sb/dpa