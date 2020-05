Lettland schränkt Luftraumnutzung wegen verschwundener Drohne ein

„Für Zivilflugzeuge wird nun die Nutzung des Luftraums von Lettland in einer Höhe von bis zu 5950 Metern eingeschränkt“, teilte die Zivilluftfahrtbehörde von Lettland mit.

Am Samstag geriet die Drohne außer Kontrolle, weil sich während des Fluges aus technischen Gründen ihr Steuerungssystem abgeschaltet hatte. Nach Angaben der lettischen Zivilluftfahrtbehörde könnte die Drohne in diesem Moment in einer Höhe von über 200 Metern geflogen sein. Dabei beträgt das Gewicht des Luftfahrzeugs 26 Kilo und es kann mit einer Geschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde fliegen. Der Treibstoff reicht zudem für etwa 90 Stunden Flug. Zuvor hatte es keine solchen Vorfälle in Lettland gegeben.

ac/mt