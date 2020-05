Nasa-Satellit gibt Aufschluss über Ausmaße der globalen Katastrophe – Video

Für den Film wurden Daten genutzt, die vom Satelliten ICESat-2 in den zurückliegenden 16 Jahren übermittelt worden waren.

Der Satellit hat im Zeitraum 2003 bis 2019 die Abschmelzung von Eis im westlichen Teil der Antarktis registriert. Dieser Prozess hatte eine Meeresspiegelerhöhung um 14 Millimeter zur Folge. Das ist weniger als ein Drittel des gesamten Meeresspiegelanstiegs in den Weltmeeren. Im östlichen Teil des Kontinents erhöhte sich mittlerweile die Gletscherzahl. Wegen der globalen Klimaerwärmung schmelzen jährlich 118 Gigatonnen Eis in der Antarktis und 200 Gigatonnen Eis in Grönland ab.

