Bundesjustizministerin will Fake News eindämmen, Grüne empört über Palmer, Mehr Einbürgerungsfeiern

Bundesjustizministerin will Fake News eindämmen; Grüne empört über Palmer; Suche nach Corona-Impfstoff kann Jahre dauern; FDP will mehr Einbürgerungsfeiern; Mehr als 100.000 Corona-Fälle in Brasilien; Trump rechnet mit Coronavirus-Impfstoff zum Jahresende

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Montag geschehen ist.

Bundesjustizministerin will Fake News eindämmen

Bundesjustizministerin Lambrecht hat die Betreiber von sozialen Netzwerken aufgefordert, die Verbreitung von Fake News zur Corona-Pandemie einzudämmen. Youtube, Facebook und Co. würden für krude Unwahrheiten und gezielte Falschinformationen missbraucht, sagte Lambrecht der „Welt am Sonntag“. Die Plattformen trügen derzeit eine große Verantwortung, denn nur sie selbst könnten Fake News schnell erkennen und löschen. Entsprechende Accounts könnten zudem gesperrt werden, betonte die Justizministerin.

Grüne empört über Palmer

Die Grünen sind empört über Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Nachdem innerhalb der Partei immer mehr Kritik an Palmer geäußert wurde, sprach Grünen-Chef Robert Habeck jetzt sogar über einen möglichen Parteiausschluss. Angesprochen auf die umstrittenen Äußerungen Palmers zum Umgang mit Corona-Patienten sagte Habeck in der ARD, er spreche nicht für die Grünen, er spreche nur für sich, der Satz von Boris war falsch und herzlos. Seine Geduld sei am Ende. Er wolle sich nun damit beschäftigen, ob es zu einem Ordnungsverfahren gegen Palmer kommt.

Suche nach Corona-Impfstoff kann Jahre dauern

FDP will mehr Einbürgerungsfeiern

Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus kann nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn womöglich noch Jahre dauern. Es gebe vielversprechende Ansätze, aber die Entwicklung von Impfstoffen sei das Herausforderndste, mit das Schwierigste, das es gibt in der Medizin, sagte der CDU-Politiker in der ARD. Er würde sich freuen, wenn es in wenigen Monaten gelänge. Aber man müsse auch realistisch bleiben, es könne auch Jahre dauern.

Deutschland sollte nach Ansicht der FDP im Bundestag Menschen aus anderen Ländern, die die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen, regelmäßig mit Einbürgerungsfeiern in seine Mitte aufnehmen. Solche Feiern führten hierzulande immer noch ein Schattendasein, kritisierte der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle. Während klassische Einwanderungsländer wie Kanada ihre neuen Bürger mit Stolz empfangen, herrsche in Deutschland allzu oft Verzagtheit und Zurückhaltung, sagte Kuhle der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Mehr als 100.000 Corona-Fälle in Brasilien

In Brasilien haben sich nach offiziellen Angaben nun mehr als 100.000 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie das Gesundheitsministerium in Brasília bekanntgab, lag die Zahl der Corona-Infizierten bei 101.147. Mindestens 7025 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus bislang gestorben. Den Daten der Johns-Hopkins-Universität in den Vereinigten Staaten zufolge liegt Brasilien in absoluten Zahlen damit auf Platz neun der am schwersten betroffenen Länder weltweit. Die Dunkelziffer der Infizierten dürfte unter anderem aufgrund fehlender Tests und noch nicht ausgewerteter Laborergebnisse noch weit höher liegen. Allerdings ist Brasilien mit mehr als 200 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika.

Trump rechnet mit Coronavirus-Impfstoff zum Jahresende

US-Präsident Donald Trump rechnet mit einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus noch in diesem Jahr. Er sei sehr zuversichtlich, dass man bis zum Ende des Jahres einen Impfstoff haben werde, sagte Trump bei einer Veranstaltung des Senders Fox News in Washington, wo er sich Wählerfragen stellte. Der prominente US-Regierungsberater und Immunologe Anthony Fauci hatte am Donnerstag im Sender CNN gesagt, er rechne im Idealfall im Januar mit einem Impfstoff. Er könne das aber nicht garantieren.