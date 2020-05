Corona-Lockerungen, Israel greift Hamas-Stützpunkte in Gaza an, Profifußball soll wieder starten

Corona-Lockerungen; Israel greift Hamas-Stützpunkte in Gaza an; US-Regierung prüft Auflösung der Corona-Arbeitsgruppe; Deutsches Rettungsschiff festgesetzt; Mann liefert sich Schusswechsel mit Polizei; Profifußball soll wieder starten

Corona-Lockerungen bei strikter Begrenzung der Neu-Infektionen

Der Bund will die Verantwortung für weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen weitgehend den Ländern überlassen. Er besteht aber auf einer Obergrenze von Neuinfektionen, ab der wieder härtere Beschränkungen greifen müssen. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder heute hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Länder sollten demnach sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werde.

Israel greift Hamas-Stützpunkte in Gaza an

Ein israelischer Panzer hat nach Armeeangaben drei Stützpunkte der islamistischen Hamas im nördlichen Gazastreifen angegriffen. Zuvor hätten militante Palästinenser eine Rakete aus dem Küstengebiet nach Israel abgefeuert, teilte die Armee in der Nacht mit. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas verhandeln nach Medienberichten seit Längerem intensiv über einen Gefangenenaustausch. Israel bemüht sich demnach um die Freilassung von zwei israelischen Zivilisten sowie um die Übergabe der Leichen von zwei 2014 im Gaza-Krieg getöteten israelischen Soldaten. Die Hamas fordere im Gegenzug die Freilassung von mindestens Dutzenden palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen.

US-Regierung prüft Auflösung der Corona-Arbeitsgruppe

Die US-Regierung prüft nach Angaben von Vizepräsident Mike Pence die Auflösung der ranghoch besetzten Coronavirus-Arbeitsgruppe im Weißen Haus. Dies könne Ende Mai oder Anfang Juni geschehen und sei ein Zeichen des enormen Fortschritts im Kampf gegen das neuartige Coronavirus, sagte Pence. Wenn die von ihm geleitete Gruppe aufgelöst werde, würden die beteiligten Behörden, darunter der Katastrophenschutz, die Federführung übernehmen, sagte Pence. Zweck der Corona-Arbeitsgruppe war es unter anderem, die nötigen Behörden der Regierung zu mobilisieren und deren Handeln zu koordinieren.

Deutsches Rettungsschiff festgesetzt

Die italienischen Behörden haben das in Palermo liegende deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ festgesetzt. Grund seien mehrere Unregelmäßigkeiten, die nicht nur die Besatzung, sondern auch andere Menschen an Bord gefährden könnten, berichtet die Agentur Ansa. Details zu den beanstandeten Unregelmäßigkeiten wurden nicht genannt. Das Schiff bleibe bis zur Beseitigung der Fehler an der Kette. Die „Alan Kurdi“ hatte Anfang April vor der Küste Libyens 146 Migranten aufgenommen und zur italienischen Küste gebracht.

Mann liefert sich Schusswechsel mit Polizei

Nach zwei Schusswechseln und mehrstündiger Fahndung haben Beamte in Gevelsberg in Nordrhein-Westfalen einen bewaffneten Mann festgenommen. Dieser habe bei einem Polizeieinsatz einen Beamten angeschossen und schwer verletzt, sagte ein Sprecher am frühen Mittwochmorgen. In Lebensgefahr schwebe der Polizist nach ersten Erkenntnissen aber nicht. Bei der Festnahme des Mannes gut vier Stunden später in Gevelsberg im Ennepe-Ruhr-Kreis seien erneut Schüsse gefallen, schrieb die Polizei auf Twitter. Unklar war zunächst, ob der Tatverdächtige bei der Festnahme verletzt wurde. Auch zu den Hintergründen des Einsatzes äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Profifußball soll wieder starten

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer wollen heute über die nächste Lockerung der Corona-Maßnahmen beraten. Der Bild Zeitung liegt dieser Beschlussentwurf bereits vor. So will der Bund dem deutschen Profifußball grünes Licht für die Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spielbetriebes in der 1. und 2. Bundesliga geben. Dem Beginn des Spielbetriebs müsse eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme vorweg gehen. Wann genau das sein wird, wird in dem Dokument mit Tag – X angegeben.

