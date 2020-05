Russische Ärzte in Aktion: 75 Covid-19-Patienten in Feldlazarett in Bergamo geheilt

Russische und italienische Mediziner haben bereits 75 Patienten vom Coronavirus im Feldlazarett in der Stadt Bergamo geheilt. Dies teilte Russlands Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

Demnach nehmen russische Brigaden aus Ärzten und Krankenschwestern Patienten auf. Seit der Eröffnung des Hospitals waren insgesamt 112 Menschen dort in Behandlung, „75 von ihnen wurden vollständig geheilt und entlassen“.

Unter anderem teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass russische Militärs medizinische Einrichtungen in mehr als 90 Ortschaften der Lombardei desinfiziert hätten. Gereinigt wurden 114 Gebäude, mehr als 1,1 Million Quadratmeter Räumlichkeiten und über 400.000 Quadratmeter Straßen.

Coronavirus in Italien

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden im Land bislang (Stand: 06. Mai) mehr als 213.000 Coronavirus-Fälle und über 29.000 Todesopfer registriert.

ak/ae/sna