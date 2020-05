Russische Kulturministerin hat sich mit Coronavirus angesteckt

„Olga Ljubimowa arbeitet von zu Hause aus. Die Ergebnisse des Tests auf COVID-19 sind positiv. Die Ministerin befindet sich zu Hause, führt Arbeitsberatungen per Videoschalte durch und nimmt an Treffen und Verhandlungen im Online-Format teil“, präzisierte die Sprecherin.

Ihr zufolge verläuft die Krankheit in leichter Form. Daher sei von einer stationieren Behandlung nicht die Rede.

Russischer Premierminister mit Coronavirus infiziert

Vergangene Woche wurden der russische Premierminister, Michail Mischustin, und der Minister für Bauwesen, Wohnungs- und Kommunalwirtschaft, Wladimir Jakuschew, positiv auf Sars-CoV-2 getestet.

Corona-Infektionen in Russland

An einem Tag sind in Russland laut offiziellen Angaben 10.559 neue Corona-Fälle (Stand: 06.05.2020, 10:35 Uhr, Ortszeit) registriert worden. Die Gesamtzahl der Erkrankten liegt somit bei 165.929. Die meisten wurden in Moskau (85.973) gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 5858 Fällen im Vergleich zum Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in Russland 86 Corona-Patienten ums Leben. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf 1537. An einem Tag sind 1462 Corona-Kranke genesen. Insgesamt gelten 21.327 Personen als geheilt. In Russland wurden bisher 4,6 Millionen Testungen durchgeführt.

ns/ae/sna