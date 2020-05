Stockente aus Hessen schafft Rekordflug nach Russland

Laut Forschern von der Universität Gießen flog die Ente Anfang Mai vom mittelhessischen Lich nach Russland. Mit teilweise bis zu 125 Stundenkilometern habe der Vogel die 2250 Kilometer zu einem See im Norden Russlands zurückgelegt, wo sich sein Brutgebiet befinde. Die Ente war zuvor im Rahmen eines Forschungsprojekts mit einem GPS-Sender versehen worden.

Besonders hoch musste die Ente in Deutschland fliegen: „Ihre höchste Flughöhe erreichte sie mit 780 Metern bei der Überquerung des Harzes“, berichteten die Forscher um Johannes Lang am Mittwoch. Später sei sie unter anderem über die Ostsee und das Baltikum zu ihrem Ziel geflogen. Für ihren Rekordflug habe die Ente insgesamt zwei Tage und drei Stunden gebraucht.

Das Projekt der Universität Gießen soll der Erforschung der Zugwege von Stockenten dienen, die in den vergangenen Jahren immer seltener in Hessen überwintert hätten –, sowie die Nachhaltigkeit der jagdlichen Nutzung von Stockenten in Hessen sicherstellen. Wo nötig, würden dann Schutzmaßnahmen eingeleitet.

mka/gs/dpa