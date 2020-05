Polizeieinsatz in Köln: Schussabgabe mit Schreckschusspistole in Arztpraxis

Medien hatten berichtet, dass eine Frau am Donnerstagmorgen in einer Arztpraxis um sich geschossen haben soll. Eine Zeugin habe um 10:30 Uhr die Polizei gerufen und Schüsse aus einer psychotherapeutischen Praxis am Kölner Neumarkt gemeldet. Als die Beamten eintrafen, waren die Ärztin, eine Sprechstundenhilfe und mehrere Patienten in den Räumen.

Polizei bestätigt den Zwischenfall

Später teilte ein Polizeisprecher mit, zwei Menschen hätten ersten Erkenntnissen zufolge Verletzungen durch Knallgeräusche erlitten. Die Schüsse seien nach aktuellem Kenntnisstand aus einer Schreckschusspistole abgegeben worden.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Frau, die geschossen haben soll, flüchtete nach Angaben der Polizei zu Fuß.

Im Twitter-Account der lokalen Polizei heißt es, dass am Neumarkt ein Polizeieinsatz „nach der Schussabgabe mit Schreckschusspistole in Arztpraxis“ unternommen worden sei. Bestätigt wurden die Informationen über zwei Verletzte. Derzeit gebe es keine weiteren offiziellen Details.

Polizeieinsatz am #Neumarkt nach #Schussabgabe mit Schreckschusspistole in Arztpraxis, nach erster Info 2 Verletzte in der Praxis durch Knall, eine Tatverdächtige flüchtig. Die Polizei ist mit Kräften vor Ort.

Später teilte die Polizei mit: „Zwei Stunden nach Schüssen mit einer Schreckschusswaffe in einer Arztpraxis am Neumarkt haben Spezialkräfte der Polizei Köln am Donnerstagmittag die Tatverdächtige (43) in ihrer nahegelegenen Innenstadtwohnung festgenommen. Sie leistete keinen Widerstand und blieb selbst unverletzt.“

