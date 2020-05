8. Mai: In Berlin einmalig Feiertag – Aber wo wird gefeiert?

Ausgerechnet in diesem Jahr, wo der 8. Mai einmalig Feiertag in Berlin ist, fallen die großen Gedenkveranstaltungen zum 75. Jahrestag des Kriegsendes Corona-bedingt aus. Trotzdem kann man Blumen und Kränze an Gedenkstätten niederlegen und in kleinen Gruppen den 8. und 9. Mai begehen. Ein Thüringer Verein startet eine originelle Online-Gedenkaktion.

Normalerweise drängen sich am 9.Mai Tausende Russen und andere Nationalitäten aus dem postsowjetischen Raum friedlich gemeinsam mit Deutschen von früh bis spät um das Sowjetische Ehrenmal im Treptower Park in Berlin. Während der 8. Mai, der „Tag der Befreiung“ in Berlin gewöhnlich im Deutsch-Russischen Museum, dem Ort der Unterzeichnung der Kapitulationserklärung des Deutschen Reiches, mit einem Volksfest gefeiert wurde, sind am 9, Mai, dem russischen „Tag des Sieges“, das Ehrenmal in der Schönholzer Heide, der Treptower Park und das Sowjetische Mahnmal im Tiergarten Anlaufstelle für alle, die gedenken wollen.

2019 noch Sigmund Jähn und die Nachtwölfe im Treptower Park

Vor allem in Treptow werden Blumen und Kränze niedergelegt, Lieder gesungen, Picknick gemacht. Kriegsveteranen lassen es sich nicht nehmen, die Stufen zur Krypta des Ehrenmals emporzusteigen. Im vergangenen Jahr nahm der inzwischen verstorbene Sigmund Jähn, der erste Deutsche im Weltall, teil. Der Platz vor dem größten sowjetischen Denkmal außerhalb der ehemaligen Sowjetunion wurde die letzten Jahre aber auch für Agitation und Diskussion genutzt mit Informationsständen und Transparenten zu Geschichtsverfälschung oder auch zum Ukraine-Konflikt. Die berüchtigten Biker vom russischen Motorradklub „Nachtwölfe“ legten am Ende ihrer alljährlichen „Sieges-Tour“ durch ganz Osteuropa in Treptow Kränze nieder. Später am Tag gab es ausgelassene Tänze und Wodka-Toaste auf Frieden und Freundschaft von Deutschen und Russen, die sich in den Armen lagen.

Kranzniederlegungen finden statt

Solche Bilder wird man in diesem Jahr nicht sehen. Die Corona-Pandemie verbietet das ausgelassene Feiern - es bleibt das stille Gedenken. Dies soll zumindest von offizieller Seite auch in diesem Jahr stattfinden. So plant die Russische Botschaft gemeinsam mit Botschaftern anderer ehemaliger Sowjetrepubliken wie jedes Jahr wieder gemeinsame Kranzniederlegungen und Schweigeminuten. Am 8. Mai werden sich die Botschafter bereits morgens um 8 Uhr am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten einfinden. Für zehn Uhr ist eine Kranzniederlegung der Botschafter am Sowjetischen Ehrenmal in der Schönholzer Heide in Berlin-Pankow geplant. Die Polizei ist über die Veranstaltungen informiert. Es wird angemahnt, die Hygienevorschriften und Abstandsregeln einzuhalten. Um 11.30 findet dann noch im kleinen Rahmen eine Festveranstaltung im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur auf der Friedrichstraße statt, bei der eine russische Sonderbriefmarke zum 75. Tag des Sieges vorgestellt wird und anwesende Veteranen mit staatlichen Orden geehrt werden.

Kretschmer kommt

Am 9. Mai werden die Botschafter gemeinsam mit dem Ehrengast, dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, um 9 Uhr morgens Kränze am Sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Treptow niederlegen. Der alljährliche anschließende Empfang in der Russischen Botschaft entfällt dieses Mal. Weitere Veranstaltungen sind für diesen Tag nicht geplant. Ebenso entfällt das jedes Jahr vom Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) organisierte Volksfest zum Tag des Sieges im Treptower Park.

In verschiedenen Bezirken sind nach Angaben der Polizei kleinere Kundgebungen und Kranzniederlegungen an sowjetischen Ehrenmälern und anderen historischen Orten geplant. Bis zu 50 Teilnehmer dürfen laut der geltenden Corona-Verordnungen daran teilnehmen. Die Sicherheitskräfte seien gut aufgestellt und bei allen angemeldeten Veranstaltungen vor Ort, wie die Nachrichtenagentur DPA berichtet.

Kein Toast auf den Frieden

Das Deutsch-Russische Museum Karlshorst hat sein alljährliches Volksfest auf dem Museumsgelände mit dem anschließenden „Toast auf den Frieden“ in diesem Jahr auch absagen müssen. Es wird für Besucher lediglich möglich sein, den historischen Kapitulationssaal im Rahmen verlängerter Öffnungszeiten von 10:00–20:00 Uhr zu besichtigen. Außerdem wird im Museumsgarten die Ausstellung „Die deutsche Kapitulation im Mai 1945“ in Form einer weitläufigen Open-Air-Variante gezeigt werden.

In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 unterzeichneten Offiziere der Wehrmacht in Karlshorst die Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Der Krieg hatte mit dem Überfall von Hitler-Deutschland auf Polen im September 1939 begonnen. Rund sechs Millionen Juden wurden von den Nazis ermordet, insgesamt starben zwischen 55 und 60 Millionen Menschen. Die Sowjetunion hatte mit 27 Millionen Toten die meisten Opfer zu beklagen.

Kein Unsterbliches Regiment

Seit ein paar Jahren war es auch in Deutschland unter den hiesigen Nachfahren von Soldaten der Roten Armee Tradition geworden, am 9. Mai ein sogenanntes „Unsterbliches Regiment“ zu bilden. Dabei zogen mehrere Tausend Menschen in einem feierlichen Gedenkmarsch, bei dem die Teilnehmer Bilder ihrer Verwandten, die im Krieg gefallen sind, hochhalten, vom Brandenburger Tor Richtung Ehrenmal im Tiergarten. Auch dies entfällt in diesem Jahr.

„Nach Berlin“

Die Stadt Berlin hatte große Pläne für den 8. Mai, da dies in diesem Jahr einmalig zu Ehren des 75. Jahrestages des Kriegsendes ein offizieller Feiertag in der Hauptstadt ist. Auch hier wurde das Festprogramm radikal zusammengestrichen und in den virtuellen Raum verlegt. Kernstück ist nun eine virtuelle Ausstellung mit dem Titel „Nach Berlin“. Erzählt werden die Geschichten der letzten Kriegstage und die Befreiung vom Nationalsozialismus im Mai 1945. Die historischen Ereignisse sollen mit einer eigens entwickelten Web-Anwendung sowie einer „Augmented Reality“-App erfahr- und erlebbar gemacht werden. Das Ganze ist eingebettet in eine Themenwoche vom 2. bis zum 9. Mai 2020 mit Podcasts und zahlreichen „Social Media“-Aktivitäten. Einzelheiten findet man unter www.75jahrekriegsende.berlin.

Kein Festakt, aber Kranzniederlegung der Regierung

Das ursprünglich von der Stadt geplante große „Fest der Begegnung“ auf der Straße des 17. Juni im Berliner Tiergarten wurde genauso abgesagt, wie der zentrale Staatsakt vor dem Reichstagsgebäude mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er wollte gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus dem Ausland an Kriegsende und Befreiung erinnern.

Allerdings wird die Regierung am 8. Mai um 12 Uhr, vertreten durch Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Bundesratspräsident Dietmar Woidke und den scheidenden Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, mit einer Kranzniederlegung an der Zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland an der Neuen Wache Unter den Linden der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedenken. Anschließend wird Bundespräsident Steinmeier eine Ansprache halten zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkrieges in Deutschland und Europa.

Die Staatskapelle Berlin gibt am Freitagabend ein Gedenkkonzert in der Staatsoper Unter den Linden, das um 21.45 Uhr auf dem Sender 3SAT übertragen wird.

Außerdem überträgt der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) anlässlich des „Tages der Befreiung“ am 8. Mai 2020 einen Fernsehgottesdienst live aus dem Berliner Dom.

„Wir erinnern uns“

In vielen Städten, vor allem in Ostdeutschland, gibt es Kriegsdenkmäler. Auch hier ist es üblich, am 8. Mai Blumen und Kränze niederzulegen, zu gedenken und zu feiern. Damit diese Tradition nicht vollends der Pandemie zum Opfer fällt, hat sich ein Thüringer Verein eine Art digitale Gedenkwand ausgedacht. „Wir erinnern uns“ ist eine von dem Verein „Zukunft Donbass“ initiierte Online-Gedenkaktion, bei der jeder Interessierte zum Tag der Befreiung ein Grab oder eine Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus aufsuchen, Blumen niederlegen und sein Gedenken online auf der Facebook-Seite mit einem Foto dokumentieren kann.

Einzelnes Gedenken erlaubt

Auch wenn in diesem Jahr sicher weniger Menschen zu den Kriegsdenkmälern pilgern werden, ist es nicht verboten, dort unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln Blumen und Kränze abzulegen oder sich einfach zum Gedenken einzufinden. So schreibt der Verein „Zukunft Donbass“ in seinem Aufruf:

„Gerade, weil die Durchführung öffentlicher Gedenkaktionen und Veranstaltungen auf Friedhöfen, in Schulen und anderen Orten wegen der Ausgangsbeschränkungen vorerst abgesagt wurden, rufen wir auf, individuell zu gedenken. Es ist jetzt umso wichtiger, dass die Menschen, die erinnern wollen - alleine oder zu zweit zu diesen Grabstätten gehen und Blumen niederlegen und ein Foto machen.“

„Die Linke“unterstützt die Aktion

Unterstützt wird der Aufruf des Vereins von den linken Bundestagsabgeordneten Alexander Neu und Andrej Hunko.

In einem Grußwort an „Zukunft Donbass“ schreibt Alexander Neu, Osteuropabeauftragter der Bundestagsfraktion „Die Linke“:

„Auch, wenn in Berlin der 8. Mai zum Feiertag erklärt wurde, so gilt diese Festlegung nur für den 8. Mai 2020. Dass dieser Tag in Deutschland immer noch nicht bundesweit als ein Gedenk- und Feiertag gewürdigt wird, ist ein Skandal und sagt einiges über das Selbstverständnis der deutschen Eliten und die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit aus.“

Der stellvertretende Vorsitzender der Linksfraktionen im Bundestag und Europarat, Andrej Hunko, schreibt:

„Ich persönlich werde in meiner Heimatstadt Aachen den Westfriedhof besuchen und an der Grabstätte für 148 sowjetische Opfer des Zweiten Weltkrieges einen Blumenstrauß niederlegen. In diesem Sinne schließe ich mich auch der Initiative ‚Wir erinnern uns“ des Aktionsbündnisses Zukunft Donbass e.V.‘ an. Die Erinnerung an den Tag der Befreiung muss weitergelebt werden!“

Nicht nur Denkmäler, sondern auch Friedhöfe als Orte des Gedenkens

Der Verein schließt in seinen Aufruf bewusst nicht nur Denk- und Ehrenmäler, sondern auch Friedhöfe als Orte des Gedenkens ein und schreibt in seinem Aufruf:

„In Deutschland allein gibt es über 4000 Orte, an denen Tausende sowjetische Soldaten, Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter begraben liegen. Kriegsgefangene Soldaten und Zwangsarbeiter, die viel zu spät oder meist überhaupt keine Wiedergutmachung erfahren haben.“

Auf der Webseite des Museums Karlshorst gibt es eine Liste der über 4100 Kriegsgräberstätten sowjetischer Militärangehöriger und Zwangsarbeiter.