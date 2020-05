Virologe Drosten spricht von „einmalig guter Situation“ in Deutschland 

„Wir sind hier in Deutschland in einer einmalig guten Situation jetzt im Moment. Wir haben ganz viel geleistet“, sagte der Charité-Wissenschaftler am Donnerstag im NDR-Podcast. Er könne vielen der jetzigen politischen Entscheidungen zustimmen, auch wenn er sich aus wissenschaftlicher Sicht noch ein etwas weiteres Eindämmen vor den Lockerungen gewünscht hätte. „Ich glaube, es ist schon nicht so schlecht, wie wir das machen in Deutschland.“

Drosten blickt demnach aber mit Sorge in Richtung Herbst und Winter: Er frage sich was passiere, wenn man nun sehr glimpflich über den Sommer kommen sollte, bis zum Herbst aber immer noch kein spezifisches Medikament zur Verfügung habe: „Dann können wir eben in eine Winterwelle kommen und darüber mache ich mir schon Sorgen“, sagte Drosten. Das gelte auch für die Corona-Ausbreitung im globalen Süden, in Ländern wie Indien etwa. „Auch der Blick in die USA ist nicht optimistisch für mich“, betonte er.

Corona in Deutschland

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Laut aktuellen Angaben des Robert-Koch-Instituts (Stand: 07. Mai, 00:00 Uhr) wurden in Deutschland insgesamt 166.091 Corona-Fälle und 7.119 Todesopfer registriert.

Masern-Impfpflicht

In Deutschland ist eine Masern-Impfpflicht am 1. März in Kraft getreten. „Das Gesetz sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die Schule oder den Kindergarten die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen müssen. Auch bei der Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson muss in der Regel ein Nachweis über die Masernimpfung erfolgen“, heißt es auf der Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit.

