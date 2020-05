„Hitlers Tochter“ beleidigt Polizeibeamtin am Flughafen München

Am Münchner Flughafen ist es kürzlich zu einem skurrilen Vorfall gekommen. Eine Streife wurde von einer Frau angesprochen, die behauptet hat, Adolf Hitlers Tochter zu sein. Sie soll sich außerdem gegenüber einer Beamtin rassistisch geäußert haben. Die Frau landete noch am selben Tag in der Psychiatrie.

Laut dem „Münchner Merkur“ trug sich diese Begebenheit am vergangenen Samstag zu. Dort sei eine junge Bundespolizistin mit einem Kollegen am Flughafen München unterwegs gewesen, als sie von einer Frau angesprochen worden seien.

Die offenbar geistig verwirrte Frau habe den Beamten gesagt, dass sie Adolf Hitlers Tochter sei. Es könne nicht sein, dass eine Dunkelhäutige eine deutsche Polizeiuniform trage und Menschen wie sie anspreche, habe die Frau unter anderem geäußert. Das Gesagte soll die 56-Jährige mit einem Hitlergruß bekräftigt haben.

Zu dem Zeitpunkt hätten die Beamten den Eindruck gewonnen, dass die Frau sehr verwirrt sei. Im Fahndungssystem sei dann die hinzugekommene Landespolizei fündig geworden: In einem Eintrag der Justiz von Anfang Februar hätten Karlsruher Richter darum gebeten, die Frau bei Antreffen in eine geschlossene Einrichtung zu bringen.

Dieser Bitte kamen die Beamten dann auch nach. Sie besorgten einen Beschluss eines Ermittlungsrichters am Amtsgericht Karlsruhe und lieferten die Baden-Württembergerin noch am selben Tag in die geschlossene Abteilung der Psychiatrie in Taufkirchen ein. Darüber hinaus wurde die Frau wegen Beleidigung angezeigt.

