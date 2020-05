Russische Militärs beendeten Desinfektion von Seniorenheimen in italienischer Provinz Brescia

Russische Militärs haben am Donnerstagabend Desinfektionsmaßnahmen in Seniorenheimen und den nahegelegenen Territorien in der norditalienischen Provinz Brescia abgeschlossen. Das folgt aus einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums am Freitag.

„Russische Militärangehörige haben die Desinfektion in Pensionen für ältere Menschen und in den nahegelegenen Territorien in der Provinz Brescia (Region Lombardei – Anm. d. Red.) abgeschlossen“, heißt es.

Zur Begrüßung der russischen und italienischen Militärspezialisten hätten die Leitung und Mitarbeiter der Seniorenheime Plakate mit Dankesworten getragen und Beifall geklatscht.

Am selben Tag hätten sich die Behörden der Region Lombardei mit russischen Militärangehörigen getroffen. Der Gouverneur der Region, Attilio Fontana, dankte den russischen Militärspezialisten für die geleistete Hilfe.

„Ich möchte den russischen Militärangehörigen, die von weit her gekommen sind, um uns zu helfen, meine Dankbarkeit äußern. In der Welt gibt es noch solche Worte wie Freundschaft und Solidarität“, sagte Fontana.

Zudem dankte der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos der italienischen Streitkräfte, Generalleutnant Luciano Portolano, den russischen Militärs und hob dabei ihr hohes Niveau bei Zusammenarbeit, Disziplin und gegenseitigem Beistand hervor.

Seniorenheime in mehr als 90 Ortschaften der Lombardei keimfrei gemacht

Russische und italienische Militärs hatten Pensionen für ältere Menschen bereits in mehr als 90 Ortschaften der Region Lombardei keimfrei gemacht. 120 Gebäude und Bauten, mehr als 1,2 Millionen Quadratmeter Innenraum und mehr als 500.000 Quadratmeter asphaltierte Straßen wurden mit Desinfektionsmitteln bearbeitet.

Russland kündigt Abzug von Militärspezialisten aus Italien an

Am Mittwoch kündigte der russische Verteidigungsminister, Sergej Schoigu, den Abzug der in Italien operierenden Einheiten an, die bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie Hilfe geleistet haben.

Bei einer Telefonkonferenz beauftragte Schoigu den Generalstabschef Waleri Gerassimow damit, eine Begrüßungsfeier für die aus Italien heimkehrenden russischen Militärs zu organisieren.

Sars-Cov-2 in Italien

In Italien sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität nach dem Stand zum Freitag, um 09.32 Uhr, 215.858 Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Toten stieg auf 29.958. Weltweit haben sich 3,8 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt. 269.594 sind gestorben.

ns/ae/sna