Bundesgesundheitsminister Spahn mahnt: Corona-Epidemie noch nicht vorbei

In manchen Wortbeiträgen der Bundestagsdebatte habe er am Donnerstag den Eindruck gehabt, es gebe das Gefühl, „wir sind durch“, sagte Spahn am Freitag in Saarbrücken. „Aber ich will ausdrücklich sagen: Das ist nicht der Fall.“

"Wir müssen mit diesem Virus weiter leben"

Man habe es zwar zusammen geschafft, die Ausbreitung des Virus' so zu verlangsamen, dass man umgehen könne mit der Zahl der Neuinfektionen, was das Gesundheitswesen anbetreffe.

„Aber wir werden weiter mit diesem Virus leben müssen“, erklärte Spahn.

Nur wenn wir Corona-Infizierte schneller finden, können wir die Ausbreitung des Virus weiter eindämmen. Darum ermöglichen wir mit einem neuen Gesetz mehr Tests – besonders auch in Pflegeheimen. Heute hat sich @JensSpahn im Saarland über das Testkonzept des Landes informiert. pic.twitter.com/y5krTns1BN — BMG (@BMG_Bund) May 8, 2020

​Und man werde miteinander lernen müssen, mit diesem Virus zu leben, um ihm die Ausbreitung so schwer wie möglich zu machen, fügte der Minister hinzu.

am/dpa