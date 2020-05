Keine Kameras: Gericht verbietet Polizei Videoüberwachung in Dortmunder „Nazi-Kiez“

Die Polizei Dortmund darf eine von mutmaßlichen Neonazis bewohnte Straße vorerst nicht mit Videokameras überwachen. Dies hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen in einem Eilverfahren entschieden. Die Polizei wollte mit den Kameras Straftaten in der Straße und in der näheren Umgebung verhindern.