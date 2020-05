Siegesparade in Moskau: Putin nimmt am stark gekürzten Veranstaltungsprogramm teil

Der russische Präsident Wladimir Putin wird am Samstag, dem 9. Mai, einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten in der Nähe der Kreml-Mauer niederlegen, um der im Zweiten Weltkrieg gefallenen sowjetischen Soldaten zu gedenken. Danach wird er eine Rede vor der Nation halten, worauf eine Luftparade der russischen Luftwaffe folgen wird.