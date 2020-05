So verfolgte Putin die Luftparade – Video aus dem Kreml

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach seiner Ansprache an Veteranen des Zweiten Weltkrieges und russische Bürger zum 75. Jahrestag des Sieges im Alexandergarten beim Kreml, wo er Blumen am Grabmal des unbekannten Soldaten niederlegt hatte, die Luftparade über dem Roten Platz vom Kreml aus beobachtet.

Die Luftparade verfolgte Wladimir Putin von der Außentreppe des Gebäudes Nummer 1 des Moskauer Kremls aus, wie die Aufnahmen zeigen.

Путин остался в Москве посмотреть авиапарад, наблюдал за ним с крыльца первого корпуса pic.twitter.com/p6VqAhL1C1 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 9, 2020

Angesichts der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie wurden alle Massenveranstaltungen in Russland abgesagt, darunter auch die Feierlichkeiten anlässlich des 75. Jahrestages des Sieges.

In Moskau sowie in mehreren Städten Russlands fanden am Samstag Luftparaden statt.

Über dem Roten Platz flogen 75 Maschinen, was den 75. Jahrestag des Sieges symbolisiert.

Der russische Staatschef versprach, dass das Land jedoch das 75. Jubiläum des Großen Sieges später unbedingt feiern werde.

Sowohl die Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau als auch die Gedenkaktion „Unsterbliches Regiment“, bei der die Teilnehmer Bilder ihrer Familienmitglieder tragen, die im Krieg gekämpft haben, würden auf alle Fälle noch stattfinden.

dd/ae