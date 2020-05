Rechtsextremistische Ausschreitung gegen Journalisten in Dortmund – ein Verletzter

Ein Rechtsextremer hat nach Polizeiangaben am Samstag ein Presseteam in Dortmund angegriffen. Der Mann habe gegen die Kamera der Journalisten geschlagen und eine Person leicht verletzt, hieß es. Der 23-Jährige kam in Polizeigewahrsam. Zuvor habe der Mann auf einer untersagten Versammlung auf dem Alten Markt einen Medienvertreter beleidigt.