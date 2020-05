Diese Gegenstände im Flugzeug sind am dreckigsten – Zeitung 

Demnach gab der Mikrobiologe Jason Tetro an, auf den Klapptischen seien am meisten Schimmelpilze entdeckt worden, so dass offensichtlich gewesen sei, dass die Oberflächen lange Zeit nicht richtig gewaschen worden seien.

Eine Flugbegleiterin habe wiederum den Passagieren geraten, niemals die Taschen zu benutzen, die an der Rückseite des Vordersitzes angebracht sind. Der Müll werde zwar aus ihnen entfernt, aber sie würden nicht gereinigt, hieß es.

„Wir ziehen dort schmutzige Servietten, Unterhosen, Socken, Kaugummi, Süßigkeiten und Stummel heraus. Und dann legen Sie beim nächsten Flug Ihr Telefon oder Ihren Laptop dort ab“, sagte die Stewardess.

„Stellen Sie unter keinen Umständen Lebensmittel direkt auf Klapptische“, warnen die Mitarbeiter der Fluggesellschaften die Passagiere. Die Hände sollten mit Wasser und Seife gewaschen werden und auch ein Desinfektionsmittel für die Oberflächen sollte man bei sich haben, hieß es weiter.

Ein weiterer Flugbegleiter erläuterte, alle Oberflächen würden zwischen den Flügen gesäubert. Dies müsse jedoch in sehrgeschehen, damit das Flugzeug pünktlich starten könne. Die meisten Flächen würden mit einem verdünnten Desinfektionsspray besprüht, was nicht alle Mikroben vernichten könne.

Die Stewardess fügte hinzu, auch die Toiletten seien einige der schmutzigsten Orte im Flugzeug. Diese würden während des gesamten Fluges von Hunderten von Passagieren genutzt. „Bitte gehen Sie niemals ohne Schuhe auf die Toilette“, so die Empfehlung. Die Toiletten würden erst am Ende der Strecke gründlich gereinigt.

pd/sb