Die Terrorvereinigung „Dschabhat al-Nusra“* hat vier Schussangriffe in den syrischen Provinzen Idlib und Latakia durchgeführt. Dies teilte der Leiter des russischen Zentrums für die Versöhnung der Kriegsparteien in der Arabischen Republik Syrien, Konteradmiral Oleg Schurawljow, bei einem Briefing mit.

„Es sind zwei Beschüsse der Siedlung Haffa, ein Beschuss der Siedlung Kfaria in der Provinz Latakia, ein Beschuss des Dorfes Melladsch in der Provinz Idlib aus den Positionen der Terrorvereinigung „Dschabhat al-Nusra“* fixiert worden“, sagte er.

Zuvor berichtete die russische Sicherheitsbehörde, dass Russland in der Kommission für Fakten der Verstöße gegen die Einstellung der Kampfhandlungen in Syrien vier Verstöße an einem Tag verzeichnet hätte, die Türkei - zwei.

Der bewaffnete Konflikt in Syrien dauert seit 2011 an. Ende 2017 wurde der Sieg über den „IS“* in Syrien und im Irak verkündet. In einigen Gebieten des Landes werden weiterhin Säuberungsaktionen gegen Militante geführt. Aktuell stehen eine politische Lösung, die Wiederherstellung Syriens und die Rückkehr von Flüchtlingen im Vordergrund.

*Terrorvereinigung, in Russland und Deutschland verboten

