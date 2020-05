Die britische Polizei hat laut der Nachrichtenagentur UPI ein Wallaby eingefangen, das aus dem Zoo in der britischen Grafschaft Cambridgeshire geflohen war.

Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Woche in der Stadt St Ives in der britischen Grafschaft Cambridgeshire. Ein Bürger bemerkte beim Joggen ein hüpfendes Tier, das einem Känguru ähnelte. Es stellte sich allerdings heraus, dass dieses Tier ein Wallaby war.

Der Mann rief die Polizei an, die das Beuteltier in einem Garten fing und es später in den Zoo zurückbrachte, aus dem das Tier geflohen war. Es wurde dabei festgestellt, dass sich das Wallaby ungefähr acht Kilometer von dem Zoo entfernt hatte.

ac/mt